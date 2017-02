Uefa Youth League: risultati e classifiche in diretta. Live

Tutti a caccia del trono del Chelsea. Sono proprio gli inglesi, infatti, i detentori della Youth League (la Champions dei giovani) che quest'anno è giunta alla quarta edizione. I Blues - assenti quest'anno - hanno vinto le ultime due, mentre il primo club in assoluto ad alzare il trofeo era stato il Barcellona nella stagione 2013-14. Alla Youth League partecipano 32 squadre, le stesse della Champions (anche il calendario è il medesimo): le prime classificate di ciascun girone accedono direttamente agli ottavi di finale. Le seconde classificate giocheranno uno spareggio sul campo di una delle otto formazioni uscite dal percorso Campioni Nazionali. La fase a eliminazione diretta prevede gara uniche. Semifinali e finale verranno giocate rispettivamente il 15 e 18 aprile allo stadio Colovray di Nyon.

Il calendario della Youth League 2016-17



Spareggi (7-8 febbraio)

Midtjylland-Benfica 6-5 dcr (1-1 al 90') Maccabi Haifa-Borussia Dortmund 0-1 Ajax-JUVENTUS 2-0 ROMA-Monaco 1-2 Viitorul-Copenaghen Altinordu-Atletico Madrid Rosenborg-Basilea Salisburgo-Manchester City



Tutto sulla fase a gironi della Youth League 2016-17:

Girone A (Psg, Arsenal, Basilea, Ludogorets)

Classifica: Psg 14; Basilea 10; Arsenal 7; Ludogorets 1.



1a giornata

Psg-Arsenal 0-0

Basilea-Ludogorets 1-0



2a giornata

Ludogorets-Psg 1-8

Arsenal-Basilea 1-2



3a giornata

Arsenal-Ludogorets 3-0

Psg-Basilea 4-1



4a giornata

Ludogorets-Arsenal 1-1

Basilea-Psg 2-3



5a giornata

Arsenal-Psg 2-2

Ludogorets-Basilea 0-4



6a giornata

Psg-Ludogorets 4-1

Basilea-Arsenal 1-1

Girone B (Benfica, Napoli, Dinamo Kiev, Besiktas)

Classifica: Dinamo Kiev 16, Benfica 10, Napoli 4, Besiktas 3

1a giornata

Dinamo Kiev-Napoli 4-1

Benfica-Besiktas 0-0



2a giornata

Besiktas-Dinamo Kiev 3-3

Napoli-Benfica 2-3



3a giornata

Napoli-Besiktas 2-2

Dinamo Kiev-Benfica 2-1



4a giornata

Besiktas-Napoli 0-1

Benfica-Dinamo Kiev 1-2



5a giornata

Napoli-Dinamo Kiev 0-2

Besiktas-Benfica 0-3



6a giornata

Dinamo Kiev-Besiktas 3-1

Benfica-Napoli 2-0

Girone C (Barcellona, Manchester City, Borussia Moenchengladbach, Celtic)

Classifica: Barcellona 15, Manchester City 12, Borussia Moenchengladbach 7, Celtic 1



1a giornata

Barcellona-Celtic 2-1

Manchester City-Borussia Moenchengladbach 4-1



2 giornata

Borussia Moenchengladbach-Barcellona 1-3

Celtic-Manchester City 0-4



3a giornata

Celtic-Borussia Moenchengladbach 1-1

Barcellona-Manchester City 1-0



4a giornata

Borussia Moenchengladbach-Celtic 4-1

Manchester City-Barcellona 0-2



5a giornata

Celtic-Barcellona 1-4

Borussia Moenchengladbach-Manchester City 1-2



6a giornata

Barcellona-Borussia Moenchengladbach 1-2

Manchester City-Celtic 3-2



Girone D (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Psv Eindhoven, Rostov)

Classifica: Psv 13, Atletico Madrid 11, Bayern Monaco 10, Rostov 0



1a giornata

Bayern Monaco-Rostov 4-2

Psv Eindhoven-Atletico Madrid 0-0



2a giornata

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-3

Rostov-Psv Eindhoven 0-6



3a giornata

Rostov-Atletico Madrid 1-3

Bayern Monaco-Psv Eindhoven 0-2



4a giornata

Atletico Madrid-Rostov 1-0

Psv Eindhoven-Bayern Monaco 2-0



5a giornata

Rostov-Bayern Monaco 0-1

Atletico Madrid-Psv Eindhoven 2-0



6a giornata

Bayern Monaco-Atletico Madrid 1-1

Psv Eindhoven-Rostov 6-0

Girone E (Cska Mosca, Bayer Leverkusen, Tottenham, Monaco)

Classifica: Cska Mosca 13, Monaco 12, Bayer Leverkusen 6, Tottenham 4



1a giornata

Bayer Leverkusen-Cska Mosca 2-1

Tottenham-Monaco 2-3



2a giornata

Monaco-Bayer Leverkusen 2-1

Cska Mosca-Tottenham 3-2



3a giornata

Cska Mosca-Monaco 4-1

Bayer Leverkusen-Tottenham 3-1



4a giornata

Monaco-Cska Mosca 0-5

Tottenham-Bayer Leverkusen 2-1



5a giornata

Cska Mosca-Bayer Leverkusen 2-1

Monaco-Tottenham 2-1



6a giornata

Bayer Leverkusen-Monaco 1-2

Tottenham-Cska Mosca 0-0

Girone F (Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Legia Varsavia)

Classifica: Real Madrid 13; Sporting Lisbona 6; Borussia Dortmund 5; Legia Varsavia 5



1a giornata

Real Madrid-Sporting Lisbona 1-1

Legia Varsavia-Borussia Dortmund 0-2



2a giornata

Borussia Dortmund-Real Madrid 2-5

Sporting Lisbona-Legia Varsavia 2-2



3a giornata

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund 1-1

Real Madrid-Legia Varsavia 3-2



4a giornata

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona 0-1

Legia Varsavia-Real Madrid 1-2



5a giornata

Sporting Lisbona-Real Madrid 1-3

Borussia Dortmund-Legia Varsavia 3-3



6a giornata

Real Madrid-Borussia Dortmund

Legia Varsavia-Sporting Lisbona 2-0

Girone G (Leicester, Porto, Bruges, Copenaghen)

Classifica: Porto 12; Copenaghen 10; Bruges 10; Leicester 3



1a giornata

Bruges-Leicester 2-1

Porto-Copenaghen 4-1



2a giornata

Copenaghen-Bruges 0-0

Leicester-Porto 0-2



3a giornata

Leicester-Copenaghen 3-2

Bruges-Porto 0-2



4a giornata

Copenaghen-Leicester 3-2

Porto-Bruges 1-3



5a giornata

Leicester-Bruges 2-3

Copenaghen-Porto 3-1



6a giornata

Bruges-Copenaghen 0-3

Porto-Leicester 2-1

Girone H (Juventus, Siviglia, Lione, Dinamo Zagabria)

Classifica: Siviglia 10; Juventus, Lione 9; Dinamo Zagabria 7

1a giornata

Lione-Dinamo Zagabria 2-0

Juventus-Siviglia 2-1



2a giornata

Siviglia-Lione 2-1

Dinamo Zagabria-Juventus 2-1



3a giornata

Dinamo Zagabria-Siviglia 2-4

Lione-Juventus 0-3



4a giornata

Siviglia-Dinamo Zagabria 1-1

Juventus-Lione 0-1



5a giornata

Dinamo Zagabria-Lione 1-2

0-2

Siviglia-Juventus

6a giornata

Lione-Siviglia 0-1

Juventus-Dinamo Zagabria 0-1

Percorso Campioni Nazionali

Regolamento: le 32 squadre al via si sfideranno in un doppio turno a eliminazione diretta (sedicesimi e ottavi). Le otto rimaste sfideranno le otto seconde classificate dei gironi in gara unica: chi passa va agli ottavi insieme alle otto prime classificate dei gironi.

Le 32 squadre in gara: Malaga, Roma, Dinamo Mosca, Ajax, Anderlecht, Zurigo, Altınordu (TUR), Paok Salonicco, Sparta Praga, Viitorul Constanța, Salisburgo, Apoel Nicosia, Maccabi Haifa, Shakhytor Soligorsk, Midtjylland, Aik Solna, Levski Sofia, Rosenborg, Cukaricki, Domzale, Qabala, Nitra, Pfla-Felcsut, Kairat Almaty, Sheriff Tirsapol, Dinamo Tbilisi, Hik Helsinki, Breidablik, Zrinjski Mostar, Vardar, Cork City, Mladost.