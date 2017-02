Rivoluzione Cantù: via Bolshakov, panchina a Recalcati?

L'avventura del coach Kirill Bolshakov sulla panchina di Cantù sembra ormai ai titoli di coda. La sconfitta per 73-79 subita contro Capo d'Orlando nell'ultimo turno del campionato di basket di Serie A (la terza consecutiva) avrebbe accelerato la decisione dei vertici societari di esonerare il tecnico ucraino. Al suo posto è pronto a sbarcare per la terza volta in carriera Charlie Recalcati, a 17 anni dall'ultima esperienza canturina.

Il 71enne coach ha vestito la maglia biancoblu da giocatore tra il 1962 e il 1979 conquistando 2 scudetti (1967-68 e 1974-75), 1 Coppa Intercontinentale (1975), 3 Coppe Korac e 3 Coppe delle Coppe. Nei sei anni alla guida del club da allenatore tra il 1984 e il 1990 Recalcati ha maturato l'esperienza necessaria per poi vincere tre scudetti in tre realtà differenti (Varese, Fortitudo Bologna e Siena). Dal 2014 al 2016 si è seduto sulla panchina di Venezia. Da ct della Nazionale (2001-2009) Charlie ha portato il basket italiano al top vincendo l'argento olimpico nel 2004 e il bronzo agli Europei nell'anno precedente.

Già in estate Recalcati è stato vicino alla panchina di Cantù ma ora il suo approdo appare ormai ad un passo. Il proprietario russo Dmitry Gerasimenko e tutto l'ambiente si affidano a lui per portare in salvo una squadra che ha un margine di solo 4 punti dall'ultimo posto.