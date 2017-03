Basket, Serie A: Venezia passa a Pistoia, Varese affonda Pesaro

Tra le gare della 22esima giornata spicca il successo di Venezia che si impone 78-71 sul campo di Pistoia e aggancia Avellino al secondo posto a quota 28. Per l'Umana Reyer sono 20 i punti di Ariel Filloy e 19 quelli di Hrvoje Peric. Prosegue il periodo positivo di Cantù che batte 85-79 Caserta al PalaMaggiò e conquista la seconda vittoria consecutiva con Charlie Recalcati in panchina. I lombardi si portano a quota 18 affiancando gli uomini di Dell'Agnello e sfruttano la serata di grazia di Jajuan Jonson, autore di 35 punti.

Terza affermazione di fila per Capo d'Orlando che resta nei piani alti della classifica regolando 86-82 in rimonta Cremona, sempre ultima a quota 12. Decisiva la prestazione di Archie che sigla 17 dei suoi 25 punti nel secondo tempo. E' notte fonda anche per Pesaro che resta al penultimo posto in solitaria con 14 lunghezze, dopo il pesante ko (93-78) subito al PalaWhirlpool di Varese. Dopo una partenza sotto tono, l'Openjobmetis si riscatta con 20 punti di Dominique Johnson e 18 di O.D. Anosike.