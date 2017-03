Basket, Serie A: Recalcati parte bene, Cantù stende Reggio

Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura di Charlie Recalcati sulla panchina di Cantù. Nel Monday Night della 21esima giornata della Serie A di basket i brianzoli tornano al successo dopo 3 ko di fila battendo 98-83 Reggio Emilia. Con questa vittoria i canturini salgono al quartultimo posto in classifica con 16 punti, distanziando di 2 lunghezze Pesaro e Varese e di 4 Cremona. La Grissin Bon resta settima a quota 22.



AlDesio è Reggio Emilia a prendere fin da subito l'iniziativa consugli scudi. La Grissin Bon, dopo aver raggiunto la doppia cifra di vantaggio (+11) nel corso del secondo quarto, viene rimontata fino al +1 (48-47) sulla sirena dell'intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi il pubblico canturino assiste ad un autentico dominio da parte dei propri beniamini con uno straripanteche chiude la sua prova conA spegnere definitivamente le speranze reggiane ci pensa la tripla di, fino a quel momento sotto tono. Per Cantù da sottolineare anche la prova di David Cournooh con 22 punti e un 6/7 da tre. Buona la prima dunque perche, con il suo arrivo, ha ridato fiducia a tutto l'ambiente. La squadra lombarda si pota a +4 sull'ultimo posto dellamentre Reggio, al secondo ko di fila, rischia di dover lottare fino alla fine della regular season per centrare i playoff.