Basket, Serie A: Pesaro batte l'Olimpia Milano, Cremona retrocessa in A2

Nella 29a e penultima giornata, il campionato di Serie A di Basket emette un altro verdetto: è Cremona la squadra a retrocedere in A2. Con la sconfitta per 78-75 nel derby lombardo con Varese, unita alla vittoria di Pesaro sull’Olimpia Milano per 90-79, Cremona non può più recuperare, nell’unica giornata rimasta, i quattro punti di distanza su Pesaro, che sale a quota 20 punti, garantendosi la salvezza grazie ad un grandissimo quarto tempo, dopo che a metà gara il risultato diceva 32-34 per gli uomini di Repesa.

In zona Playoff, Brindisi-Capo d’Orlando finisce 87-75. Fondamentale vittoria per i pugliesi, che agganciano i siciliani a quota 28 al settimo posto in classifica. I messinesi falliscono il match point ed ora si ritrovano invischiati nella lotta per conquistare l’ottavo posto, ultimo utile per proseguire la stagione. Brindisi e Capo d’Orlando hanno 28 punti, gli stessi di Pistoia, che al PalaBigi di Reggio Emilia viene sconfitta 77-68 dalla GrissinBon. Avellino, invece, batte Caserta 79-75 e sale a quota 38 al secondo posto, in attesa del posticipo tra Sassari e Venezia. Brescia-Torino e Cantù-Trento finiscono rispettivamente 96-89 e 77-91.