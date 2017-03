Basket, Serie A: Milano corsara a Sassari

Nonostante le numerose assenze l'Olimpia Milano sbanca il PalaSerradimigni battendo 82-75 il Banco di Sardegna Sassari nella 22esima giornata di Serie A. L'EA7 mantiene così 10 punti di vantaggio in classifica sulla coppia formata da Avellino e Venezia.

A poco meno di un mese di distanza, Milano bissa il successo ottenuto in finale di Coppa Italia stendendo nuovamente Sassari in campionato. Repesa deve fare i conti con le assenze di Dragic, Simon, Kalnietis e Fontecchio ma l'Ea7 non ne risente e comanda l'incontro dall'inizio alla fine. I campioni d'Italia in carica conquistano la prima doppia cifra di vantaggio a inizio terzo quarto con un parziale di 4-0 firmato da Cinciarini e Pascolo. Sassari prova a tornare in partita e arriva anche al -1 (64-65) nell'ultimo quarto con un break di 9-0 firmato prevalentemente da Sacchetti. L'Olimpia non ha però intenzione di fare sconti e chiude il match grazie alle giocate di Rakim Sanders (19 punti), Jamel McLean (17) e Richard Hickman (17).