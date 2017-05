Basket, playoff Serie A: Milano passa a Capo d'Orlando, Trento in semifinale

L'Olimpia Milano espugna il PalaFantozzi battendo 94-80 la Betaland Capo d'Orlando in gara-3 dei quarti di finale della Serie A di basket. L'EA7 approfitta della serata di grazia di Krunoslav Simon, autore di 18 punti, per portarsi avanti 2-1 nella serie. Trento è invece la prima semifinalista di questi playoff: la Dolomiti Energia sconfigge 75-69 il Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni e ottiene il punto del definitivo 3-0.





Milano parte forte ale confeziona un vantaggio di 15-7 dopo 5' di gara. I padroni di casa, spinti dal caldissimo pubblico, rimontano grazie alle triple di Ivanovic e Diener e piazzano un parziale di 12-0. La tripla disveglia l'e il secondo quarto è un continuo botta e risposta. Intorno alla metà del terzo quarto Milano prende in mano la partita ma il break decisivo arriva solo in apertura di ultimo parziale con le due triple di Kalnietis e le due di Macvan che chiudono virtualmente i conti (71-81). Oltre a, la squadra dipuò contare sull'ottima prova di Raduljica che mette a referto 14 punti. A Capo d'Orlando non bastano i 16 di Ivanovic. Giovedì, sempre al PalaFantozzi, andrà in scena gara-4 e Milano avrà in mano il primo match point.Trento conquista la prima semifinale della sua storia e lo fa con una grande prova, soprattutto difensiva, nella gara-3 di Sassari. Laabbandona i playoff senza riuscire a vincere nemmeno un match. La partita delresta in equilibrio fino all'ultimo parziale quando gli ospiti piazzano l'allungo decisivo grazie ad un super, che sigla 13 punti. Sono invece 16 quelli messi a segno da, miglior marcatore della partita. Sassari esce di scena a testa bassa nonostante i 15 segnati da Lacey, l'ultimo a mollare.