Basket, Playoff Serie A: impresa Trento, Milano sconfitta in casa 66-76

La prima sfida delle semifinali Playoff della Serie A di basket va a Trento. La Dolomiti Energia, in Gara 1, batte l'Olimpia Milano 66-76 al Mediolanum Forum e si porta in vantaggio per 1-0 nella serie. Partenza bruciante per gli uomini di Repesa, che chiudono il primo quarto sul 17-10. Gli uomini di Buscaglia, però, risalgono punto su punto fino a chiudere sul +10 grazie alla rimonta messa a segno negli ultimi due tempi.

La Dolomiti Energia Trento si conferma bestia nera per l'Olimpia Milano al Forum. Gara 1 è andata agli ospiti, che si sono imposti 66-76 al termine di quattro tempi combattutissimi. La prima frazione di gioco ha visto gli uomini di Repesa avanti per 17-10. Protagonista di questo sfolgorante avvio per l'Olimpia è stato Kaleb Tarczewski, autore di 8 punti e 7 rimbalzi totali solo nei primi 10 minuti: a fine gara, ci sarà la doppia doppia per l'americano (15 punti e 11 assist). Al rientro in campo, però, sembra di assistere ad un altro match: Trento ribatte colpo su colpo grazie ad uno straordinario Dustin Hogue, che a fine gara metterà a referto 23 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Si arriva così a metà gara con l'Armani in vantaggio di soli tre punti: il parziale è di 41-38.

Al rientro in campo, la Dolomiti continua a martellare e, a causa anche di un'inspiegabile imprecisione da parte dell'Armani, riesce a rifilare un parziale di 20-13 nel terzo quarto e chiudere i primi 30 minuti sul 58-54. Repesa non riesce a prendere in mano i suoi e, nel quarto tempo, è costretto a chiamare il timeout sull'incredibile risultato di 58-68. L'unico a provare a suonare la sveglia è Ricky Hickman, che con due triple consecutive (11 i punti totali) prova a riavvicinarsi a Trento. Il quarto tempo, però, scivola via senza possibilità, per l'Armani, di recuperare il risultato. Grande impresa dell'Aquila Basket, che riesce così a vincere la sua quarta partita consecutiva nei Playoff. A consolare l'Olimpia Milano è il precedente ai quarti di finale: anche in quel caso, infatti, Gara 1 era andata alla squadra ospite, Capo d'Orlando, poi battuta 3-1 nella serie. Trento, invece, si conferma l'unica squadra, insieme ai siciliani, in grado di violare il Mediolanum Forum, impresa già compiuta in regular season con il 76-98 dello scorso 2 aprile. Prima, storica, vittoria in una semifinale Playoff per la Dolomiti Energia, che si conferma imbattuta in questa post-season.