Basket, Olimpia Milano: arrivano Young, Micov, Bertans e M'Baye

Ore caldissime in quel di Milano e non solo per la colonnina del mercurio che supera abbondantemente i 30 gradi. Dopo l'ufficialità di Andrew Goudelock, infatti, l'EA7 ha annunciato altri quattro nuovi acquisti nella giornata di lunedì. Nella stagione 2017/2018, vestiranno la canottiera biancorossa: Patric Young, Vladimir Micov, Amath M'Baye e Dairis Bertans. Dopo un'annata assai deludente, culminata con l'ultimo posto in Eurolega e la sconfitta in semifinale playoff per mano della Dolomiti Energia Trento, Milano ha stravolto il proprio roster, affidando la panchina a Simone Pianigiani che prende il posto di Jasmin Repesa. Per provare a ricucirsi sul petto lo scudetto ed acciuffare i playoff di Eurolega, l'EA7 si è affidata ad un mix di talento, esperienza e giovinezza.

Il ruolo di centro sarà affidato allo statunitense Patric Young, reduce dall'esperienza con l'Olympiacos in Grecia. Il classe 1992, dopo l’ottimo impatto con il basket europeo in maglia Galatasaray, è in cerca di un rilancio in seguito al bruttissimo infortunio ai legamenti crociati anteriori che lo ha fortemente condizionato nelle ultime stagioni. Fa il proprio ritorno in Italia, invece, Vladimir Micov che aveva già indossato la maglia della Pallacanestro Cantù. Il reparto lunghi è poi completato da Amath M'Baye, visto la scorsa stagione con la maglia dell'Enel Brindisi. Il francese, classe 1989, ha segnato 17.8 punti con 5.3 rimbalzi a partita nel nostro campionato. Tra le guardie, infine, arriva il lettone Dairis Bertans, proveniente dal Darussafaka Dogus. Nella scorsa edizione dell’Eurolega, il classe 1989 ha segnato 6.4 punti di media con il 50.0% (33/66) nel tiro da tre punti in 16 minuti di utilizzo medio sul parquet.