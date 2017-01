"Siamo in una striscia perdente ed è difficile parlare perché questa era la partita che aspettavamo. Ho visto tante cose positive. Ho visto una squadra che aveva voglia di credere e competere. Questa mentalità ci riporterà a vincere". Questo il commento di coach Jasmim Repesa dopo la sconfitta dell'Olimpia Milano in Eurolega a Istanbul contro il Fenerbahce di Datome.





"Mi spiace perchécome lasciare tiri da tre comodi a Nunnally incluso quello decisivo - proseguein una dichiarazione apparsa sul sito ufficiale dell'Olimpia -. Ho visto la squadra competere. Non ci sono stati momenti negativi lunghi ma dopo il timeout dia due minuti dalla fine non siamo rientrati con la concentrazione che serve in un momento come quello".