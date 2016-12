Olimpia Milano, altra tegola: Sanders fuori un mese

Piove sul bagnato in casa Olimpia Milano: nella gara persa al Forum contro lo Zalgiris Kaunas, l'ottava sconfitta di fila in Eurolega, si è infortunato Rakim Sanders. L'esplosiva ala americana ha riportato una lesione distrattiva del muscolo obliquo sinistro e dovrà stare fermo per circa 3-4 settimane: l'ex giocatore della Dinamo Sassari tornerà a disposizione per febbraio e sarà in campo nelle Final Eight di Coppa Italia a Rimini.



"Penso che dal fondo si possa solo risalire. Il mio modo di pensare non mi permette di vedere la situazioni in altri termini, dentro e fuori dal campo", ha scritto Sanders sul suo profilo Twitter. Per l'Olimpia Milano è una perdita importante perchè l'ex sassarese è un giocatore da 14 punti e 4 rimbalzi di media in Eurolega e 10 punti in circa 21 minuti di impiego in serie A, determinante quando esce dalla panchina per il cambio di ritmo.



