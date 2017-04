Nba: Westbrook nella leggenda, Gallinari fuori dai playoff

Russell Westbrook diventa il primo giocatore della storia Nba a siglare 42 triple doppie in stagione, superando il precedente record (41) di Oscar Robertson nel 1961-62. Con 50 punti, 16 rimbalzi, 10 assist e il tiro da 3 decisivo sulla sirena, il 'Numero 0' trascina i Thunder al successo (106-105) sui Nuggets nonostante i 34 punti e 10 rimbalzi di Danilo Gallinari, alla sua miglior prestazione stagionale. Denver è matematicamente fuori dai playoff.





Alva in scena una delle gare più incredibili della stagione. I, infatti, riescono nell'impresa di rimontare 14 punti di svantaggio (99-85) accumulati a inizio quarto quarto grazie alla classe immensa di Russellche, non accontentandosi di superare il record di triple doppie in regular season, piazza anche il canestro da oltre 9 metri sulla sirena che chiude l'incontro. "Alleno questo tipo di tiro prima di ogni partita, per questo ero abbastanza sicuro che potesse entrare", spiegaal termine della partita. Grande amarezza, invece, in casa dei, costretti ad abbandonare l'obiettivo minimo di raggiungere i playoff nella serata in cuimette a referto il suo massimo stagionale di 34 punti (di cui 22 solo nel terzo quarto).deve rammaricarsi per aver gettato al vento un grande vantaggio.Clamoroso tonfo dei campioni in carica: iperdono 126-125 ad Atlanta dopo un overtime nonostante i 45 punti siglati da Kyriee la 13esima tripla doppia in stagione di(32 punti, 16 rimbalzi e 10 assist).vola anche sul +26 a fine terzo quarto ma subisce la clamorosa rimonta degli Hawks nel quarto parziale prima del definitivo ko arrivato al supplementare. Per i padroni di casa sono 22 i punti di Paulmentrene mette a segno 21.James Harden sigla 35 punti, 11 rimbalzi e 15 assist (21esima tripla doppia in stagione) e i suoibattono 135-128 in trasferta i Sacramento Kings. Isi assicurano il terzo posto aregolando 110-97 ialAncora una volta protagonistacon 35 punti. I Los Angeles Lakers, grazie al buzzer beater da tre disi impongono 110-109 suinonostante i 41 punti di Andrew Wiggins e i 40 con 21 rimbalzi di