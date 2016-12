Nba: Westbrook dà spettacolo, i Cavaliers volano

E' ancora una volta Russell Westbrook il grande protagonista della notte Nba. Il playmaker trascina gli Oklahoma City Thunder al successo esterno (121-110) sui New Orleans Pelicans con una prestazione straordinaria da 42 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Sorridono anche i Cavaliers campioni in carica che battono 113-102 i Milwaukee Bucks grazie a un super Kyrie Irving, autore di 31 punti e 13 assist (suo career high). LeBron James sigla 29 punti.

Tra le altre sfide della notte spicca il successo (125-111) dei Rockets in casa dei Suns. Come al solito tra le fila di Houston brilla la stella di James Harden che mette a referto 27 punti e 14 assist. Dalla panchina decisivo anche l'apporto di Eric Gordon con altri 24 punti. Washington vince a Chicago 107-97 con i 23 punti di Wall. I Bulls pagano la serata negativa di Rondo che segna solo 3 punti con un 1/10 dal campo.

Dopo tre ko consecutivi si rialzano i Memphis Grizzlies che si impongono 98-86 sul parquet di Detroit. Prova da incorniciare per Marc Gasol, capace di segnare 38 punti. Dallas batte di misura (96-95) Portland con 28 punti di Harrison Barnes e 23 di Deron Williams. I Timberwolves, infine, regolano gli Hawks 92-84 mentre i Jazz cadono in casa (94-93) per mano dei Kings.