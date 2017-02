Nba: Durant ritrova Westbrook, sfiorata la rissa. Video

I Warriors vincono 130-114 la super sfida con i Thunder ma i riflettori sono tutti puntati su Kevin Durant al ritorno alla Chesapeake Energy Arena dopo il clamoroso addio in estate. Il 28enne di Washington risponde presente e mette a segno 34 punti trascinando Golden State al successo. Ma dopo otto stagioni con la maglia dei Thunder non poteva essere una gara normale per lui, accolto dal suo vecchio pubblico tra sonori fischi. Ad attenderlo, in modo non proprio amichevole, c'era anche l'ex amico e compagno Russell Westbrook (autore di 47 punti): tra i due è scoppiato un diverbio per fortuna solo verbale nel corso del terzo quarto, sedato a fatica con un fallo tecnico sanzionato ad entrambi.