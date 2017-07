Nba, ufficiale: Gallinari approda ai Clippers

Danilo Gallinari è ufficialmente un giocatore dei Los Angeles Clippers. A darne l'annuncio è la stessa franchigia californiana attraverso un tweet di benvenuto e la foto che ritrae il cestita italiano con la sua nuova divisa. Il 28enne originario di Sant'Angelo Lodigiano ha firmato un contratto triennale da 64 milioni di dollari, diventando lo sportivo italiano più pagato al mondo. Verrà presentato sabato a mezzanotte a Las Vegas, città in cui è in corso la Summer League di Nba.

Si è dunque concretizzata l'ipotesi della sign-and-trade a tre con protagonisti Nuggets, Clippers e Hawks. Atlanta riceve Jamal Crawford (che dovrebbe comunque liberarsi per raggiungere LeBron a Cleveland), Diamond Stone e la scelta al primo giro 2018 di Houston mentre Denver ottiene la seconda scelta 2019 che era di Washington.

Un bellissimo attestato di stima nei confronti di Gallinari è arrivato dalla sua ormai ex squadra, i Nuggets: "Fin da quando abbiamo acquistato nel 2011 - ricorda il presidente Josh Kroenke in un comunicato di saluto e ringraziamento -, Danilo ha esemplificato ogni aspetto positivo di quello che stiamo cercando di costruire qui. Il suo duro lavoro, la sua professionalità e il suo impegno nella comunità di Denver durante gli anni con noi lo renderanno per sempre uno dei giocatori più amati dai fan. A nome di tutti i nostri tifosi e della nostra intera squadra, voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto durante il periodo con noi e augurargli solamente il meglio nel futuro, sia nella vita che nel basket”.

Thanks for the memories. pic.twitter.com/bIMnghRNW5 — Denver Nuggets (@nuggets) 6 luglio 2017

Nonostante l'addio di Chris Paul, i Clippers puntano a ritagliarsi un ruolo importante nella Western Conference. Oltre al "Gallo", è in arrivo anche Milos Teodosic che ha detto sì ad un biennale da 12,3 milioni di dollari. Il 30enne play serbo, dopo sei stagioni con il Cska Mosca, è pronto ad affrontare il grande salto in Nba.