Nba: Chris Paul lascia i Clippers e vola da Harden

Chris Paul e James Harden nella stessa squadra: e non è fantabasket. Le voci che volevano l'ormai ex playmaker dei Los Angeles Clippers lontano da LA hanno trovato conferma in una trade destinata a stravolgere il volto della lega ed a cambiare le carte in tavola in vista della prossima stagione. CP3, infatti, si trasferisce a Houston, agli ordini del Coach of the year, Mike D'Antoni, per formare una coppia da sogno insieme con la 'barba' più famosa della palla a spicchi. Paul, titolare di una player option sull’ultimo anno del suo contratto principesco con i Clippers, ha scelto di esercitare tale opzione, prendendo la strada verso il Texas. In cambio, ad LA arrivano due guardie come Patrick Beverley e Lou Williams, l’ala Sam Dekker e la prima scelta di Houston al Draft 2018.

Secondo quanto trapela da oltre Oceano, decisiva per il buon esito della trattativa sarebbe stata la volontà dell'ex Wake Forest di giocare in coppia con James Harden per provare a dare l'assalto al titolo NBA che non è mai arrivato nelle sei stagioni con i Clippers. Uno dei primi a congratularsi con il compagno di Nazionale per il trasferimento in Texas è stato proprio LeBron James che ha cinguettato il proprio 'buona fortuna' ad uno dei suoi migliori amici nella lega. Houston con questa trade si assicura uno dei migliori giocatori in circolazione che nel corso delle sue 13 stagioni in NBA ha collezionato 9 convocazioni all’All-Star Game con altrettante inclusioni nei migliori quintetti sia offensivi che difensivi, guidando per 4 volte la classifica degli assist e per ben 6 quella dei recuperi.