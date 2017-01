Nba: tonfo Spurs, i Raptors risorgono

Nella notte Nba si arresta bruscamente la corsa degli Spurs, sconfitti 114-112 all'overtime ad Atlanta. Dopo 4 vittorie di fila, San Antonio perde sotto i colpi di Paul Millsap (32 punti con 13 rimbalzi) e di Tim Hardaway Jr. che segna 9 dei suoi 29 punti nel supplementare oltre alla tripla del pareggio nel quarto quarto. I Raptors risorgono dopo due ko consecutivi battendo 123-114 i Lakers con 41 punti di Kyle Lowry (20 nell'ultimo parziale).





Il grande protagonista delche, con 43 punti (career-high), trascina ialla vittoria per 95-89 sui Timberwolves. Minnesota getta al vento un vantaggio di +14 (49-35) sullo scadere del secondo quarto. Altravolgono 117-104 gliMagic con un superche mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. Quinta sconfitta consecutiva per isempre più in crisi nera: i Detroit Pistons si impongono 107-98 aArena con 27 punti de 25 con 18 rimbalzi di Andre Drummond.