Nba: tonfo Cavaliers, Isaiah Thomas trascina i Celtics

Prosegue il periodo negativo dei campioni in carica Nba: i Cavaliers perdono contro i Mavericks l'ottava gara disputata nel mese di gennaio, la settima delle ultime 11. Dallas travolge 104-97 Cleveland con 24 punti messi a referto da Harrison Barnes contro i 23 di LeBron James. Quarto successo di fila per i Boston Celtics che sconfiggono 113-109 i Detroit Pistons e consolidano il secondo posto a Est: Isaiah Thomas sigla 41 punti.





Dallas gioca un brutto scherzetto ae si dimostra una delle squadre più in forma del momento. Ivincono la settima delle ultime dieci gare e l'ottavo posto aoccupato dainon appare più così distante. Per i texani decisivi i 24 di(con 11 rimbalzi), i 21 di Wesleye i 19 del sorprendente Yogi, alla seconda partita del suo contratto da 10 giorni. Assente per problemi alla schiena, isi affidano ai soliti James (23) e Irving (18) ma la sconfitta è inevitabile.festeggiano nel migliore dei modi il secondo posto a Est agguantato ieri grazie alla battuta d’arresto dei, battendo icon una prestazione straordinaria diche sigla 24 dei suoi 41 punti soltanto nel quarto e decisivo parziale. Anon bastano i 28 con ben 22 rimbalzi di Andre. Sorridono anche i Memphis Grizzlies che battono 115-96 in trasferta igrazie ai 38 punti di MikeTra le altre sfide della nottenon arresta la sua corsa e conquista contro il'ottavo successo consecutivo: nel 104-96 finale brillacon 19 punti. A Minnesota, infine, serve un overtime per regolare 111-105 gli Orlando Magic conche mette a referto 23 punti e 12 rimbalzi.