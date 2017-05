Nba, tegola Spurs: playoff finiti per Tony Parker

Una bruttissima tegola ricade sui San Antonio Spurs: i playoff Nba di Tony Parker si sono ufficialmente chiusi in gara-2 di semifinale di Conference contro gli Houston Rockets. Il francese ha rimediato infatti la rottura del tendine quadricipite del ginocchio sinistro e sarà così costretto ad un lungo stop forzato. Al termine del match le sensazioni non erano positive con il giocatore portato fuori dal campo a braccia dai compagni e Gregg Popovich che dichiarava: "Non è un buon segno".

Duro colpo per gli Spurs che stavano godendo delle ottime prestazioni di un rinato Parker. La point guard, dopo la peggior regular season in carriera dal debutto, è rinata nei playoff diventando un supporto imprescindibile per Kawhi Leonard. Al suo posto Popovich potrebbe inserire il rookie Dejounte Murray ma per San Antonio la strada verso la finale di Conference si fa tutta in salita con una serie (attualmente sull'1-1) che si trasferisce ora a Houston dopo le prime due tappe all'AT&T Center.