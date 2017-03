Nba: super Harden non basta, i Rockets cadono a New Orleans

La 18esima tripla doppia stagionale da 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di James Harden non basta ai Rockets, sconfitti 128-112 a New Orleans. Nonostante l'assenza di DeMarcus Cousins, i Pelicans si impongono grazie ai 30 punti di un sorprendente Solomon Hill e ai 24 con 15 rimbalzi di Anthony Davis. Terza vittoria di fila per i Celtics che regolano 98-95 i Nets. Miami entra in zona playoff ad Est battendo 123-105 Minnesota.

Contro i Nets Boston dimostra di poter fare a meno anche di Isaiah Thomas, tenuto a riposo precauzionalmente dopo la contusione al ginocchio subita con i Wolves. A caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco dei Celtics ci pensa Jae Crowder che sigla 24 punti e 12 rimbalzi (entrambi massimi in carriera). Brooklyn fallisce nel finale due tentativi di pareggiare con Brook Lopez (23 punti) e Quincy Acy a pochi secondi dalla sirena. Miami perde per infortunio Dion Waiters ma riesce comunque ad imporsi su Minnesota agguantando l'ottava posizione ad Est con 23 successi nelle ultime 28 uscite. Timberwolves ko nonostante la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (31 + 11 rimbalzi) mentre gli Heat approfittano dell'ottima prova di Hassan Whiteside (23 punti e 14 rimbalzi).

I Wizards si sbarazzano 112-107 dei Bulls grazie soprattutto alla 'generosità' di John Wall che sigla 14 punti e regala 20 assist ai compagni (Bradley Beal il migliore con 24 punti). Nel finale Washington resiste alla rimonta di Chicago che sfiora addirittura il pareggio con una tripla sbagliata da Jimmy Butler, miglior realizzatore del match a quota 28. I Bucks espugnano 107-103 lo Staples Center di Los Angeles: a stendere i Lakers ci pensa Khris Middleton che sigla 14 dei suoi 30 punti nel quarto quarto. Toronto vince 87-75 a Detroit: i Pistons, avanti 72-63 all'inizio dell'ultimo quarto, si sono bloccati subendo la rimonta furiosa dei Raptors, guidati da Serge Ibaka (17) e DeMar Derozan (14).