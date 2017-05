Nba, playoff: Warriors inarrestabili, Spurs travolti in gara-2

Non c'è storia in gara-2 della finale di Western Conference: i Golden State Warriors travolgono 136-100 in casa i San Antonio Spurs e si portano avanti 2-0 nella serie. Decisivo Steph Curry che sigla 29 punti. I californiani diventano la quinta squadra di sempre nella storia Nba a vincere le prime 10 partite consecutive dei playoff. I texani pagano a caro prezzo l'assenza di Kawhi Leonard, out per un infortunio alla caviglia rimediato in gara-1.

Alla Oracle Arena gli Warriors partono col piede sull'acceleratore e confezionano il loro successo già nel primo quarto, chiuso sul 33-16 con tre triple di Curry e due di Draymond Green. Nel secondo quarto Golden State ne mette altri 39 e i giochi sono praticamente fatti. Gli Spurs vanno all'intervallo con il pesantissimo passivo di -28 (72-44) e non riescono a limitare i danni nemmeno al rientro in campo sprofondando addirittura a -41 (129-88) nel corso dell'ultimo parziale.

Nella serata di grazia dei californiani si segnalano i 63 punti usciti dalla panchina, di cui 18 siglati da Patrick McCaw, e i 39 assist totali. San Antonio non riesce a sopperire alle assenze di Tony Parker e di Kawhi Leonard. Tra i nero-argento si salvano solo Jonathon Simmons (22 punti) e Davis Bertans (13), gli unici due a chiudere in doppia cifra. La serie si trasferisce ora in Texas: nella notte tra sabato e domenica all'At&T Center di San Antonio va in scena gara-3.