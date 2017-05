Nba, playoff: troppo Lebron per i Raptors, Spurs corsari a Houston

Con uncosì, ipossono davvero iniziare a sognare il back-to-back.si porta sul 3-0 nella serie di semifinale playoff della Eastern Conference contro igrazie ad un'altra prova maiuscola del 'Prescelto' (35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), 115-94 il finale. Nella prima semifinale della Western Conference, invece, fanno festa gli Spurs che volano sul 2-1 contro icon il punteggio di 103-92.Da quando è iniziata a tirare aria di playoff, isi sono trasformati in una macchina perfetta. La squadra sprecona, un po' insicura dell'ultima parte di regular season, in grado di perdere il primato della Eastern Conference a favore dei Celtics, è solo un vago ricordo. Dopo il 4-0 rifilato al primo turno agli Indiana Pacers, infatti, i Cavs si portano sul 3-0 contro inel segno di un super. Anche in, il 'Prescelto' disputa una partita eccezionale, chiudendo con un ricco bottino di 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dopo tre quarti di sostanziale equilibrio, il break decisivo per i campioni in carica arriva negli ultimi 10 minuti di gioco, quando i Cavs piazzano un parziale di 36-17 che fissa il punteggio sul 115-94 finale. Ai Raptors non bastano i 37 punti del solitoNella prima semifinale della, colpo esterno deiche, sul parquet degliRockets, si aggiudicano il punto del 2-1 nella serie, riconquistando il fattore campo perso in gara 1. Anche senza l'infortunato, gli 'Speroni' si impongono con il punteggio finale di 103-92. La squadra di Gregg Popovich manda ben cinque uomini in doppia cifra, guidati dalla coppiache chiude con 52 punti (26 a testa per le due stelle). Ai Rockets, che concedono troppo a rimbalzo e tirano con basse percentuali dal campo, non bastano i 43 punti del 'Barba',, e la prova maiuscola di Clint Capela che chiude con una doppia doppia da 12 punti e 16 rimbalzi.