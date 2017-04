Nba, playoff: Toronto e San Antonio chiudono la serie sul 4-2 e volano in semifinale

Toronto Raptors e San Antonio Spurs volano in semifinale dei playoff Nba. In Gara 6, i canadesi si impongono per 89-92 a Milwaukee contro i Bucks e chiudono la serie sul 4-2. In semifinale sarà sfida ai Cavs di LeBron James. Con lo stesso risultato, i San Antonio Spurs regolano i Memphis Grizzlies grazie al 96-103 di Gara 6, assicurandosi il passaggio del turno e regalandosi la sfida agli Houston Rockets.





Grazie ai 32 punti di, isi aggiudicano anche Gara 6 contro i(89-92) e accedono alle semifinali di Conference a Est chiudendo la serie sul 4-2. Ai padroni di casa l’ ottimo quarto tempo (28-18) e i 34 punti e i 9 rimbalzi disono serviti solo ad arrivare al -1 prima dell’allungo finale dei canadesi, che ora affronteranno i Cavs di. A Ovest, invece, glivincono Gara 6 con il risultato di 103-96 al FedExForum dicontro ie si qualificano per le semifinali di Conference, dove affronteranno gli. Match contrassegnato dalle ottime prestazioni di(29 punti e 9 rimbalzi) e(27 punti), decisivi nel ribaltare il 50-45 di fine secondo tempo. Ainon è bastata l’ottima prestazione di, autore di 26 punti, 5 assist e 2 rimbalzi.