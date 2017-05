Nba, playoff: i Rockets cadono all'overtine, Spurs avanti 3-2

Nella notte dei playoff Nba gli Spurs regolano 110-107 i Rockets all'overtime in gara-5 della semifinale di Conference e si portano avanti 3-2 nella serie. All'AT&T Center, la giocata che decide il match sulla sirena del supplementare è una stoppata di Manu Ginobili ai danni di James Harden, che chiude la sua prova in tripla doppia con 33 punti, 10 rimbalzi, 10 assist. San Antonio deve comunque fare i conti con l'infortunio di Kawhi Leonard.

Dopo 4 partite terminate sempre con una doppia cifra di scarto, gara-5 regala equilibrio e spettacolo. A metà terzo quarto Leonard atterra male sul piede di Harden e si infortuna alla caviglia sinistra. Kawhi (22 punti e 15 rimbalzi) resta in campo ancora qualche minuto ma è costretto al forfait nel finale. I Rockets tentano la mini-fuga decisiva nel quarto parziale ma Ginobili infila nella retina la sfera del pareggio (101-101) prima del canestro di Patty Mills arrivato qualche decimo dopo la sirena che avrebbe regalato la vittoria a San Antonio.

Si va così all'overtime: Harden, autore fino a quel momento di una prova maiuscola, si inceppa siglando solo 4 dei suoi 33 punti con appena un assist e 4 palle perse. Il 'Barba' si prende comunque la responsabilità di cercare la tripla del nuovo pareggio sulla sirena del supplementare ma subisce la stoppata da dietro di Ginobili che decide l'incontro e permette agli Spurs di portarsi avanti 3-2 nella serie. All'overtime è determinante anche l'apporto di Danny Green che piazza 7 dei suoi 16 punti complessivi. Nella notte tra giovedì e venerdì è in programma gara-5 al Toyota Center di Houston: San Antonio avrà in mano il primo match point per conquistare l'accesso alla finale di Conference a Ovest contro Golden State.