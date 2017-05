Nba, Playoff: rimonta Boston, Cavs battuti in casa

Sorpresa in Gara 3 della finale di Conference ad Est. I Boston Celtics vincono 108-111 alla Quicken Loans Arena di Cleveland e mettono a segno il primo punto nella serie. Grande dimostrazione di tenacia per gli uomini di Stevens, sotto 50-66 alla fine del secondo quarto. Decide la tripla di Bradley sul filo della sirena. Ora la serie è sul 2-1: servirà almeno Gara 5 per incoronare la regina della Eastern Conference. Solo 11 punti per LeBron.

Boston è ancora viva. I Celtics, proprio all'ultimo respiro, vincono 108-111 in casa dei Cleveland Cavaliers, vincendo la prima sfida in questa finale di Eastern Conference e riducendo le distanze da LeBron e compagni. Eppure, dopo il 50-66 di metà tempo, i giochi sembravano (nuovamente) già fatti. Ma quella che poteva essere l'ennesima mazzata sul piano del punteggio e del morale si è trasformata in una prova di forza da parte degli uomini di Stevens. Ennesima partenza bruciante per i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sul punteggio di 35-24 e con il vantaggio ampliato nella seconda frazione di gioco grazie al 31-26 che porta i Cavs ad avere 16 punti di vantaggio all'intervallo. Anche nel terzo tempo, la storia sembra già scritta: a trascinare la Quicken Loans Arena è la coppia composta da Kyrie Irving e Kevin Love, che mettono insieme 57 punti, 10 assist e 12 rimbalzi. Sul +21, Stevens è costretto a chiamare time out.

Al rientro in campo, è tutto un altro match: già alla fine del terzo quarto, Boston risale fino al -5 chiudendo sull'87-82. E' il preludio della rimonta, che consentirà ai Celtics di vincere 108-111. Finale da infarto: a quattro secondi dalla fine, Bradley prova la tripla. Dopo numerosi tocchi sul ferro, la palla finisce nel canestro ad un millesimo di secondo dalla sirena. E' la giocata decisiva. I Boston Celtics, con questa vittoria, si portano ora sul 2-1 per Cleveland, prolungando la serie almeno fino a Gara 5. Successo arrivato senza il folletto Thomas, out per un infortunio all'anca per tutta la durata dei Playoff. A prendere per mano gli ospiti è stato soprattutto Marcus Smart, autore di 27 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Cavaliers stavolta incapaci di gestire in vantaggio e abbandonati da LeBron James, che si prende una serata di pausa: solo 11 punti, 6 assist e 6 rimbalzi per lui.