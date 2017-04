Nba, playoff: Cavaliers e Spurs volano sul 2-0

Cavaliers e Spurs si portano sul 2-0 nelle rispettive serie del primo turno dei playoff Nba. Cleveland si impone 117-111 sugli Indiana Pacers nella Gara-2 della Quicken Loans Arena. Protagonista dell'incontro è Kyrie Irving che sigla 37 punti. Ne mette a referto 37 (con 11 rimbalzi) anche un sontuoso Kawhi Leonard che trascina San Antonio al successo per 96-82 sui Memphis Grizzlies tra le mura amiche dell'AT&T Center.



