Nba, playoff: Boston schianta Washington in gara 5, finale di conference ad un passo

Boston ‘vede’ la finale di conference. Con la vittoria per 123-101 in gara 5, quella che spesso decide le sorti di una serie, contro Washington, gli uomini di coach Stevens si portano sul 3-2 nella semifinale della Eastern conference, avvicinando il confronto con LeBron James ed i Cleveland Cavaliers. Decisiva per il successo biancoverde la prova super di Avery Bradley che chiude con 29 punti: career high per lui nei playoff.





Il 'pivotal' game, quello che nella maggior parte dei casi serve per indirizzare l'esito di una serie, è dei Boston Celtics che, in gara 5 della semifinale playoff della Eastern conference, mettono in scena un vero e proprio assolo. I ragazzi di coach Brad Stevens spazzano via gli Washington Wizards con una prova di grandissima maturità, mantenendo la testa della sfida per tutto il corso del match e chiudendo i conti sul 123-101 finale. La chiave per il successo biancoverde è l'ottima prova di squadra e la solita compattezza difensiva che toglie ritmo all'attacco degli Wizards costringendo gli 'Stregoni' a troppe forzature e troppe palle perse, soprattutto nelle fasi iniziali. Isaiah Thomas si prende mezzo turno di riposo, chiudendo con 'solo' 19 punti e l'eroe della sfida è Avery Bradley che ne mette 29: career high per lui nei playoff. Per la squadra di coach Scott Brooks, invece, non possono bastare i 16 di Bradley Beal ed i 21 di John Wall che, però, si ferma a solo 4 assist serviti. Ora Washington dovrà necessariamente conquistare la vittoria in gara 6 se vuole provare a forzare una complicatissima gara 7 da giocare, ancora una volta, nel fortino del Garden. Per i Celtics, i cui playoff erano iniziati con due sconfitte contro Chicago, invece, aumentano le chances di disputare la finale di conference contro i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers che si sono sbarazzati di Indiana e Toronto con un doppio, comodissimo 4-0.