Nba: mistero Knicks, Derrick Rose scompare nel nulla

Un autentico mistero sta scuotendo in queste ore il mondo dell'Nba. L'asso dei Knicks, Derrick Rose, non si è presentato al Madison Square Garden per la sfida con i New Orleans Pelicans (persa poi 110-96 da New York). Il giocatore ex Chicago è letteralmente scomparso dopo aver preso parte allo shootaround del mattino presso il centro d'allenamento della squadra. Rose non ha infatti fornito alcun tipo di spiegazione per la sua assenza.



Il caso ha fatto in poche ore il giro del web e non solo. Si sono moltiplicate le voci di un suo possibile ritorno a Chicago o di un probabile dissidio con il coach Jeff Hornacek dovuto allo scarso utilizzo nelle ultime gare. Secondo quanto riporta Espn, il giocatore avrebbe lasciato New York senza il permesso della società e si sarebbe messo in viaggio verso la sua città natale (Chicago) per un problema familiare. Rose sarebbe comunque in contatto con i dirigenti dell'Nba.





A cercare di calmare le acque ci ha pensato Joakim Noah, compagno di Derrick fin dai tempi deie ora a: "Sono solo felice che tutto sia comunque ok, per lui. Sta bene, e questo per noi è motivo di sollievo.Parole che comunque non fanno luce sul mistero legato alla misteriosa assenza dicontro i