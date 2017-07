Nba, Lonzo Ball stecca l'esordio con i Lakers

Si tratterà anche solo di Summer League, ma un derby è sempre un derby. Per di più, se ci si aggiunge che si tratta della prima con la nuova maglia dei Lakers di Lonzo Ball, seconda scelta assoluta all'ultimo draft e giocatore più atteso in vista della prossima stagione, ecco che la sfida tra le due franchigie della Città degli Angeli diventa una partita vera, verissima. Ad aggiudicarsi la contesa sono i Clippers (la nuova squadra del nostro Danilo Gallinari) che chiudono i conti all'overtime sul punteggio finale di 93-96. Quella dell'ex UCLA è una prestazione al di sotto delle aspettative: Ball litiga per tutta la partita con il ferro, chiudendo con soli 5 punti in 32 minuti, col 2/15 dal campo (1/11 da 3), 5 assist, 4 rimbalzi e 2 palle rubate. Solo nel primo quarto il figlio di LaVar riesce a mettere in luce sprazzi del proprio talento con alcune giocate che hanno già conquistato i cuori dei tifosi gialloviola. Sono 23, invece, i punti della seconda scelta al draft dello scorso anno, Brandon Ingram, destinato a diventare il leader di questa squadra. Tra le fila dei Clippers brillano Brice Johnson e Sindaius Thornwell che mettono rispettivamente 23 e 26 punti a testa.

Nelle altre partite, vincono i vicecampioni della Nba dei Clevelend Cavaliers che schiantano i Milwaukee Bucks 53-82 anche grazie ai 12 punti di Tavares. Finiscono ko anche i Denver Nuggets, la ex squadra del 'Gallo', che devono alzare bandiera bianca contro gli Houston Rockets con il punteggio finale di 102-99. In attesa di godersi la coppia Paul-Harden, i tifosi texani devono accontentarsi (si fa per dire) dei 29 punti di uno scatenato Troy Williams. Si mettono in mostra anche altri due attesissimi rookie come Josh Jackson e De'Aaron Fox, rispettivamente quarta e quinta scelta dello scorso draft della Nba. Il match se lo aggiudicano i Suns, con Jackson che mette a tabellino una prova da 18 punti e 8 rimbalzi. Dall'altra parte, Fox risponde con altrettanti 18 punti, 4 assist e 5 palle rubate, dando vita alla sfida più interessante, con più qualità e agonismo di questa prima notte a Las Vegas.

RISULTATI:

Lakers-Clippers 93-96 (ot)

Milwaukee-Cleveland 53-82

Brooklyn-Atlanta 75-72

Toronto-New Orleans 96-93

Houston-Denver 102-99

Sacramento-Phoenix 85-89