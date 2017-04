Nba: Lillard spaziale, colpo Clippers in casa Spurs

Nella notte Nba i Portland Trail Blazers sconfiggono 101-86 gli Utah Jazz e si avvicinano ai playoff, distanti solo una vittoria. Straordinaria la prova di Damian Lillard che sigla il suo massimo in carriera con 59 punti e 9 triple a segno. I Clippers piazzano il colpo imponendosi 98-87 in casa dei San Antonio Spurs. I Boston Celtics battono 121-114 i Charlotte Hornets (senza l'infortunato Belinelli) e restano nella scia dei Cavs.



Un magistrale, decimo giocatorein stagione a toccare quota 50, permette ai Trail Blazers di blindare quasi definitivamente l'ottavo posto a. Abasterà vincere ancora una partita o approfittare di un passo falso deidiper accedere matematicamente ai playoff. I Clippers espugnano l'AT&T Center di San Antonio con 19 punti die 18 diCon Marcotenuto a riposo per un problema all'indice della mano sinistra, gli Hornets abbandonano definitivamente le speranze di accedere ai playoff perdendo in casa con inonostante il massimo stagionale di Nicolas(31). Ne mette 32 peril solito Isaiah. La squadra diresta a mezza gara di distanza dal primo posto adiAllagliottengono la 14esima vittoria consecutiva travolgendo 123-101 i, senza Anthony. Contenuto a riposo per una contusione al ginocchio sinistro, i riflettori sono tutti puntati sul ritorno di Kevin Durant che, in 31 minuti, mette a referto 16 punti e 10 rimbalzi. Miglior marcatore per i padroni di casa è però Klay Thompson che tocca quota 20.conquistano la matematica certezza dei playoff regolando 90-82 iin trasferta. Ancora una volta protagonista Giannische mette a referto 20 punti e 10 rimbalzi. Resta apertissima la lotta per la post-season a: i, nonostante il ritorno di Dwyane(14 punti), perdono 107-106 in casa dei Brooklyne vengono agganciati all'ottavo posto dai Miami, vincenti 106-103 a Washington con un Hassanda 30 punti e 12 rimbalzi. Attualmente sarebbe, in virtù degli scontri diretti, ad accedere aima, con due gare ancora da disputare, i giochi sono ancora tutti aperti.