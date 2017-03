Nba: LeBron trascina i Cavs, Westbrook ancora decisivo

Nella notte in cui ritrovano Kevin Love ma perdono per infortunio Kyrie Irving e Iman Shumpert, i Cavaliers regolano 91-83 i Jazz. Protagonista assoluto è LeBron James con 33 punti e 10 assist. Russell Westbook sigla la 34esima tripla doppia della stagione (-7 dal record di Oscar Robertson) e i suoi Thunder stendono 123-102 i Raptors. Nonostante l'assenza per infortunio di Gallinari, i Nuggets battono 129-114 i Clippers con un super Nikola Jokic.





Allai tifosi ditirano un grande sospiro di sollievo quando rivedono in camponel quintetto base dopo l'assenza per i problemi al ginocchio: per lui 10 punti in 20 minuti. Nell'ultimo quarto vanno ko prima Shumpert (distorsione alla spalla destra) e poiche abbandona il campo per un fastidio al ginocchio dopo aver messo a segno 21 punti. A prendere in mano ici pensa cosìche sigla 17 dei suoi 33 punti nell'ultimo e decisivo parziale affondando definitivamente le speranze deiE' ancora una volta(24 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) a trascinare inel successo esterno all'Per il numero 0 disi tratta della 34esima tripla doppia stagionale e il record storico di 41 fatto segnare danella stagione 1961-62 è sempre più vicino. Con Gallinari out per un problema al ginocchio sinistro ecostretto al forfait per un dolore all'inguine ci pensa Nikola Jokic a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco disiglando la quinta tripla doppia della stagione (17 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) a cui si aggiungono i 35 punti diin uscita dalla panchina.Al festival delle triple doppie si aggiunge anchel che mette a segno 18 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria dei(103-91) adinfila la terza vittoria di fila e consolida il settimo posto adavanti ai. Tutto fin troppo semplice per iche travolgono 122-92 i Magic con uno scintillante Klay, autore di 21 dei suoi 29 punti solo nel primo quarto.si ferma a 25. I Nets, infine, si impongono 121-110 al