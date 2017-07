Nba: Lakers beffati, Paul George passa agli Oklahoma Thunders

Paul George la prossima stagione sarà un giocatore degli Oklahoma City Thunders. L’ala americana è stata coinvolta in una trade, che ha portato a Indiana Victor Oladipo e Domantas Sabonis. Il numero 13 dei Pacers, forse uno dei pezzi più pregiati di questo mercato, ha scelto di andare a giocare nella squadra di Russel Westbrook, rifiutando le offerte di Boston, Houston e soprattutto dei Lakers, che erano convinti di far firmare il giocatore per l’estate prossima, quando sarebbe scaduto il suo contratto con Indiana. Di sicuro questa è una buonissima notizia per l’MVP Russel Westbrook, che, grazie all’innesto di George, l’anno prossimo potrà puntare seriamente alla conquista del titolo Nba.

Molto attivi sul mercato anche i Minnesota Timberwolves, che nella notte, dopo aver ceduto Ricky Rubio agli Utah Jazz per la prima scelta ai draft del 2018, hanno acquistato il play Jeff Teague dalla lista di giocatori free agent. L’ex giocatore degli Hawks e dei Pacers, nonostante le molte offerte, tra cui quella di New York, ha deciso di legarsi alla città di Minneapolis, firmando un contratto triennale da 57 milioni di dollari. Continua invece a perdere i suoi giocatori migliori Chicago. Dopo aver ceduto Butler ai Minnesota, la dirigenza dei Bulls sembra voler far partire anche l’altra stella della squadra Rajon Rondo, per evitare che il suo contratto, da oltre 10 milioni per la prossima stagione, diventi garantito, andando così a sforare il salary cup.