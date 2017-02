Nba: Kyrie Irving sbarca al cinema, 'Uncle Drew' sarà un film

Dopo l'enorme e straordinario successo con spot in tv e la popolarità sempre crescente sul web, il personaggio di 'Uncle Drew' interpretato da Kyrie Irving è pronto a sbarcare al cinema. I famosi spot di una nota bevanda gasata americana diventeranno presto un film con protagonista assoluto la point guarda dei Cavaliers, campioni in carica Nba. Nel cast, ancora top secret, ci sarebbero altri importanti giocatori ed ex giocatori del massimo campionato americano di basket.

Uncle Drew altro non è che Irving camuffato da vecchia stella dei campetti di strada che accetta di tornare sull'asfalto per affrontare avversari molto più giovani di lui. Sarà Jay Longino, con un passato sui parquet messicani, a scrivere la sceneggiatura: "Nelle ultime settimane mi sono già incontrato un paio di volte con Kyrie Irving: le sue indicazioni sono preziosissime per costruire la storia del film, perché nessuno conosce il personaggio come lui". Ancora non c'è una data d'uscita della pellicola ma in rete nelle ultime ore cresce la curiosità di scoprire chi affiancherà Irving sul maxi-schermo.