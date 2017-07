Houston, Chris Paul: “Sono qui per vincere”

La nuova stagione degli Houston Rockets inizia con ambizioni importanti: il g.m Daryl Morey, dopo aver piazzato un super colpo nel mercato strappando ai Clippers il playmaker Chris Paul, è impaziente di vedere in campo la sua squadra e godersi le giocate della coppia Harden-Paul: “Questa è una giornata straordinaria, quella che si forma è una coppia storica - ha dichiarato Morey - con Harden e Paul possiamo provare a lottare per il titolo”.

Entusiasta anche il giocatore: “Voglio ringraziare i Clippers e la città di Los Angeles, ma era il momento di cambiare aria - ha affermato Chris Paul in conferenza stampa - sono contento di essere arrivato a Houston, non potevo chiedere sistemazione migliore. Sono qui per vincere e penso che questa squadra abbia le carte per farlo. Il play ha parlato anche del suo nuovo compagno Harden: “James e io vogliamo vincere, nessuno di noi è riuscito a conquistare l’anello e siamo incredibilmente affamati - ha dichiarato l’ex Clippers - Con lui mi troverò benissimo, ma Houston non sono solo Harden e Paul. Ci sono giocatori importanti, come Gordon, Capela e Ariza”.