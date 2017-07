Nba, Gallinari: “Sono davvero emozionato di giocare per questo super team”

Nella notte, a Las Vegas, sede della Summer League, i Los Angels Clippers hanno presentato il loro nuovo acquisto: l’azzurro Danilo Gallinari. Per il Gallo si apre una nuova esperienza in California, dopo sette stagioni nei Denver Nuggets in cui ha viaggiato a una media di oltre 16 punti a partita, diventando il leader della squadra del Colorado. Gallinari, scortato dal suo nuovo coach Doc Rivers e dal vice Lawrence Frank, si è presentato in sala stampa: “Sono davvero emozionato di giocare per Doc e per questo super team, non vedo l’ora di iniziare - ha detto l’ala azzurra - una delle ragioni per cui ho scelto i Clippers è perché ci sono giocatori bravissimi in ogni ruolo, che possono utilizzare più sistemi di gioco durante una partita”.

Il Gallo, dopo le splendide parole arrivate sia dal suo ex presidente Josh Kroenke e sia dall’ex GM Tim Connelly, ha voluto ringraziare la dirigenza e la città del Colorado: “Sono state sette stagioni splendide, ho vissuto dei momenti bellissimi e ho dei ricordi fantastici - ha affermato Gallinari- voglio ringraziare la dirigenza e i tifosi per il sostegno che mi hanno sempre dato, grazie a tutti”. L’ala azzurra inizia così una nuova esperienza nella squadra di Los Angeles, che continua ad essere molto attiva sul mercato; ieri i Clippers hanno messo sotto contratto la star del CSKA Mosca Milos Teodosic, che avrà il compito, non facile, di sostituire Chris Paul, che è volato a Houston. Non sarà di certo semplice per il giocatore serbo, che a trent’anni approda per la prima volta in Nba, ma di certo, negli anni in Russia , ha dimostrato di essere uno dei play più forti dell’Eurolega.