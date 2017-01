Nba: Gallinari e Belinelli ko, i Rockets piegano i Thunder

Notte amara per i colori azzurri in Nba. Danilo Gallinari sigla 15 punti in 28 minuti ma i suoi Nuggets vengono travolti 127-99 in casa dagli Spurs. Per San Antonio Aldridge ne mette a referto 28. I Detroit Pistons sconfiggono 115-114 i Charlotte Hornets di Marco Belinelli (5 punti). Il cestista di San Giovanni in Persiceto si vede annullare la tripla della possibile vittoria, messa a segno pochi istanti dopo la sirena.

La sfida più emozionante della notte è andata in scena al Toyota Center di Houston: i Rockets piegano 118-116 i Thunder con 26 punti e 12 assist di James Harden. Decisivi i due liberi messi a segno a 0"7 dalla sirena dal brasiliano Nené (al secolo Maybyner Rodney Hilario). I texani consolidano il terzo posto ad Ovest alle spalle di Warriors e Spurs, conquistando la sesta vittoria di fila. Ad Oklahoma City non bastano i 49 punti di un sontuoso Russell Westbrook per evitare il terzo ko di fila. Dopo la battuta d'arresto con San Antonio, riprende il cammino dei Raptors che regolano 101-93 i Jazz grazie ad un super Kyle Lowry, autore di 33 punti (16 dei quali nel quarto parziale).

Fanno festa anche gli Indiana Pacers che si sbarazzano 121-109 dei Brooklyn Nets portando due giocatori in doppia doppia. Jeff Teague sigla 21 punti e 15 asssist mentre Myles Turner termina la sua gara con 25 punti e 15 rimbalzi. Ottava sconfitta nelle ultime 10 apparizioni per i Lakers, battuti 118-109 dai Trail Blazers. CJ McCollum trascina Portland con 27 punti mentre Damian Lillard, tornato dall'infortunio alla caviglia, ne sigla 21 con 10 assist. I Suns espugnano l'American Airlines Center di Dallas vincendo 102-95 sui Mavericks. Gli Atlanta Hawks, infine, vincono la loro quinta partita consecutiva battendo 99-94 i New Orleans Pelicans.