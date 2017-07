Nba: Gallinari a un passo dai Clippers, triennale da 65 milioni di dollari

Danilo Gallinari è a un passo dai Clippers. La foto postata due giorni fa sul proprio profilo Facebook con la scritta "Hollywood" si è rivelata premonitrice del futuro: l'azzurro è pronto a legarsi alla franchigia di Los Angeles firmando un contratto triennale da 65 milioni di dollari. Affinché l'affare vada in porto, però, i Clippers dovranno liberare spazio salariale ed ecco che si sta materializzando una sign-and-trade con Denver e Atlanta.

I Nuggets, che hanno già trovato l'accordo con Paul Millsap (90 milioni in tre anni), riceverebbero una scelta al prossimo draft. Ad Atlanta approderebbero la guardia Jamal Crawford, il giovane Diamond Stone e la prima scelta che la squadra losangelina ha ottenuto da Houston nello scambio che ha portato Chris Paul in Texas. Crawford non sembra comunque intenzionato a fermarsi agli Hawks (con Belinelli) e potrebbe così chiedere la risoluzione di contratto per scegliere una nuova destinazione da free agent. A convincere Gallinari è stato il coach dei Clippers, Doc Rivers: domenica è avvenuto, infatti, l'incontro decisivo. Con 65 milioni di dollari in tre anni (circa 57 milioni di euro) Danilo diventa, per distacco, lo sportivo azzurro più pagato al mondo. Lascia i Denver Nuggets dopo 6 stagioni