Nba Finals: altra batosta per i Cavs, Golden State sul 2-0

Golden State Warriors si prende anche Gara 2 delle Finals di Nba. Nel secondo match disputato all'Oracle Arena di Oakland, i campioni ad Ovest vincono 132-113 contro i Cleveland Cavaliers e si portano sul 2-0 nella serie. Sfida equilibrata per due quarti, fino a quando non si scatenano Durant e Curry, autori rispettivamente di 33 e 32 punti, con Stephen che raggiunge la tripla doppia. Inutili i 29 punti, 14 assist e 11 rimbalzi di LeBron James.

L'Oracle Arena di Oakland è ancora una volta teatro di una grandissima sfida. In Gara 2 delle Nba Finals, i Golden State Warriors battono 132-113 i Cleveland Cavaliers e mettono a segno il loro secondo punto nella serie, ora sul 2-0. Eppure, a partire meglio, sono proprio i campioni della Eastern Conference, che si portano sul +6 in pochi minuti. I vincitori ad Ovest, però, rimontano e arrivano anche al +10 fino a portarsi in vantaggio di sei punti al termine di un clamoroso primo quarto, chiuso dalle due squadre sul 40-34. Sfida sostanzialmente molto equilibrata anche nella seconda frazione di gioco, con Golden State che arriva al +12 prima di farsi raggiungere da Cleveland, che riesce addirittura a risalire fino al -1 prima di arrivare al 67-64 di metà gara. L'Oracle Arena di Oakland è ancora una volta teatro di una grandissima sfida. Indelle, ibattonoe mettono a segno il loro secondo punto nella serie, ora sul. Eppure, a partire meglio, sono proprio i campioni della, che si portano sul +6 in pochi minuti. I vincitori ad Ovest, però, rimontano e arrivano anche al +10 fino a portarsi in vantaggio di sei punti al termine di unprimo quarto, chiuso dalle due squadre sul. Sfida sostanzialmente molto equilibrata anche nella seconda frazione di gioco, con Golden State che arriva al +12 prima di farsi raggiungere da Cleveland, che riesce addirittura a risalire fino al -1 prima di arrivare aldi metà gara.

Da qui in poi, è dominio Warriors: salgono in cattedra Kevin Durant e Stephen Curry. L'ex Oklahoma è il top scorer del match con 33 punti, 6 assist e 13 rimbalzi e, insieme ad uno strepitoso Stephen Curry, infliggono 11 punti di distacco ai Cavs solo nel terzo quarto, arrivando al 102-88. Anche l'ultimo parziale è favorevole ai padroni di casa, che chiudono sul 132-113 una gara pazzesca. Con Kevin Durant a fare la differenza, brillano anche le due stelle più luminose, Curry e LeBron James: entrambi metteranno a referto una tripla doppia, con Stephen autore di 32 punti, 11 assist e 10 rimbalzi e l'MVP delle scorse Finals che raggiungerà quota 29 punti, 14 assist e 11 rimbalzi. Con questa vittoria, Golden State prende il largo nella serie, ora ferma sul 2-0. L'andamento della finale dell'anno scorso, vinta in rimonta da Cleveland, servirà a tenere alta la tensione dei Warriors, finora imbattuti nei Playoff con 10 vittorie su 10. Ora, però, c'è in programma il doppio confronto alla Quicken Loans Arena di Cleveland, dove i Cavs sperano di accorciare le distanze e raggiungere il 2-2 entro Gara 4.