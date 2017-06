Nba, Draft 2017: Fultz ai 76ers, Ball ai Lakers e Tatum ai Celtics

Nella notte del Draft Nba i Philadelphia 76ers puntano, come prima scelta assoluta, su Markelle Fultz, play-guardia proveniente da Washington University. Con la 2 i Los Angeles Lakers si aggiudicano Lonzo Ball, play californiano reduce da un anno di college a UCLA. I Celtics, con la terza scelta, chiamano Jayson Tatum, ala da Duke. Durante la cerimonia del Barcalys Center è arrivata la notizia del passaggio di Jimmy Butler da Chicago a Minnesota.





Rispettati i pronostici della vigilia nella notte del. Fultz, considerato all'unanimità il maggior talento di questo Draft e paragonato a stelle indiscusse del calibro di James Harden e Damian, è stato subito chiamato dai Sixers. "Incredibile sentire il mio nome, è bellissimo", le prime parole dida giocatore di. Nessun dubbio anche sulla seconda scelta dei Lakers che è ricaduta su Lonzo, playmaker californiano con ottime doti di passatore ma con un padre,, forse un po' troppo ingombrante. I, con la 3, si aggiudicano(realizzatore puro che gli esperti avvicinano a) preferendolo a Josh, finito come quarta scelta ai Phoenix Suns.Non tradisce le aspettative anche la numero 5 con, point guard di, che finisce ai Sacramento. Gli, con la sesta scelta assoluta, optano per Jonathan Isaac, ala piccola prodotto di Florida State. Dopo diversi mesi di corteggiamentoriesce a strappare l'accordo con Chicago: Jimmy Butler approda ai Timberwolves insieme alla 16esima scelta (tramutatasi in Justin). Aivanno Zach, Kisse la settima scelta, il finlandese Lauri Markkanen, ala di 213 centimetri per 102 kg dotato di un ottimo tiro alla distanza. La Top 10 si chiude con Frankche finisce ai Knicks (8),che approda a Dallas (9) eche si accasa a Portland (10).