Nba: i Cavs si inchinano a Westbrook, cade Belinelli

I Thunder trionfano 118-109 nella gara più attesa della notte, quella contro i Cavaliers campioni in carica Nba. Ancora una volta protagonista Russell Westbrook che trascina Okc con la 26esima tripla doppia stagionale (29 punti, 12 rimbalzi, 11 asssit). Cleveland va ko nonostante la presenza in campo dei 'Big Three': James, Irving e Love. I 10 punti siglati da Marco Belinelli non bastano agli Hornets, sconfitti 107-95 in casa dai Rockets.





I Thunder possono far festa per aver conquistato il primo successo stagionale contro una delle Top-3 squadre della Lega (Warriors, Spurs e appunto Cavaliers) e affrontano nel migliore dei modi il cammino di preparazione al match di domenica con Golden State. Sempre decisivo Russellche, nonostante diversi errori al tiro, riesce a collezionare la 26esima tripla doppia stagionale.in casacon iregolarmente in campo. Kyrie Irving è il migliore con 28 punti, seguito da LeBron James con 18 econ 15 e 12 rimbalzi.Serata da dimenticare per gli, travolti allodai. James Harden chiude la sua prova in doppia doppia con 30 punti, 11 rimbalzi e 8 assist regalando a Houston la terza vittoria di fila che permette di consolidare il terzo posto a Ovest alle spalle dipaga a caro prezzo le 22 palle perse affidandosi all'estro di Nicolas(15 punti e 10 assist) e ai canestri di Marcoche, pur giocando solo 21 minuti, sigla 10 punti.Isaiahmette a referto 15 dei suoi 34 punti nell'ultimo quarto trascinando i, secondi a Est, al successo (120-111) in casa di. Il campione divince la sfida diretta con l'asso deiDamian, autore di 28 punti. Iregolano 112-105 iall'overtime con un super Harrison, capace di segnare 8 dei suoi 31 punti nel decisivo supplementare. Top scorer dell'incontro a quota 36 è Gordonche, però, sbaglia il tiro della vittoria per Utah al termine dei regolamentari. Philadelphia, infine, batte 112-111con un canestro decisivo allo scadere messo a segno da