Nba: Cavs in crisi, Celtics in vetta a Est

Prosegue la crisi dei campioni in carica Nba: terza sconfitta consecutiva per Cleveland che perde 124-121 all'overtime a Miami. Gli Heat mantengono vive le speranze di raggiungere i playoff mentre i Cavaliers cedono il primo posto ad Est ai Celtics, vincenti 114-105 sui Brooklyn Nets. A trascinare Boston ci pensa il solito Isaiah Thomas, autore di 27 punti. Si ferma a 14 la striscia di vittorie consecutive degli Warriors, battuti 105-99 dai Jazz.





Quando manca una sola gara ancora da disputare in regular season, i Celtics effettuano il sorpasso forse decisivo suial comando della classifica ad. SenzaKyrie, tenuti a riposo in vista dei, Cleveland parte bene a Miami accumulando anche un consistente vantaggio (+11) alla fine del terzo quarto. Poi, però, glirimontano grazie ai 23 punti e 18 rimbalzi di Hassane ai 16 di James Johnson e chiudono i conti all'overtime. La franchigia delladeve ora vincere l'ultimo match cone sperare in una sconfitta di Indiana o Chicago per raggiungere la post-season. Anon bastano i 35 punti messi a segno da Deron. I, invece, incontrano poche difficoltà contro i(peggior squadra della) e mettono le cose in chiaro fin dal primo quarto. In caso di successo mercoledì contro isi assicurerebbe il fattore campo in tutti i playoff dellaUtah condannaal primo ko dopo 14 vittorie di fila. Con il primato ad Ovest già in tasca, coachsi permette il lusso di dare spazio a chi ha giocato meno in stagione lasciando a riposo Klay. Per glisono 28 i punti di Stephmentre Kevinresta in campo 33 minuti siglandone 16 con 10 rimbalzi. I, trascinati da(17 punti e 18 rimbalzi), restano in corsa per il quarto posto adma dovranno vincere contro glie sperare in un ko dei Clippers. I losangelini regolano 125-96 i Rockets con 19 punti die, qualora dovessero imporsi contro Sacramento, avrebbero il fattore campo favorevole nella serie dei playoff proprio controbattono 89-79 i Charlotte Hornets orfani di Marco, ancora out per un infortunio alla mano. Ottava tripla doppia in carriera per Giannische chiude con 10 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.conquista il sesto posto ache vale la sfida in post-season con. I Bulls schiantano 122-75 i Magic mentre i Pacers si impongono 120-111 a Philadelphia:e Indiana restano le favorite per gli ultimi due posti playoff ad Est mentre Miami può solo sperare. Ivincono 99-98 in rimonta contro gligrazie ad une festeggiano così l'ormai sicuro ottavo posto ad. Idanno, infine, il definitivo addio alperdendo 105-101 contro i Washington Wizards. L'anno prossimo Detroit giocherà nella più moderna