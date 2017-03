Nba: Belinelli cade a Indiana, Portland ferma San Antonio

Nella notte Nba i Pacers vincono 98-77 e condannano gli Hornets alla terza sconfitta consecutiva. Con questo ko Charlotte abbandona forse definitivamente le speranze di playoff. Alla franchigia del North Carolina non bastano gli 11 punti di Marco Belinelli, per Indiana sono 39 quelli realizzati da Paul George. Portland ferma la corsa di San Antonio imponendosi 110-106 in Texas con 36 punti di Damian Lillard contro i 34 di Kawhi Leonard.





I Trail Blazers, dopo aver perso con 23 punti di scarto ariescono nell'impresa di fermare la corsa degliche avevano vinto 11 delle ultime 12 gare.ritrova(19 punti), fermato precauzionalmente per un'aritmia riscontrata la scorsa settimana ma Portland non fa sconti e vince grazie ai 36 punti di Lillard e ai 26 di. Il migliore dei texani è come spesso accadeche si ferma a quota 34.con una partita straordinaria da 39 punti, guida icondannando gli Hornets al terzo ko di fila. Con questa sconfitta Belinelli e compagni vedono ridursi al lumicino le speranze di conquistare un posto nei playoff. L'azzurro è uno dei pochi tra le fila dia chiudere in doppia cifra con 11 punti insieme a(20) e(10).Tra le altre gare della notte glibattono 120-112 i Pelicans e conquistano la 22esima vittoria nelle ultime 27 uscite con il rientranteche mette a referto 33 punti. James Harden sigla la 17esima tripla doppia della sua stagione (18 punti, 12 rimbalzi e 13 assist) nel successo senza troppi patemi per 139-100 dei suoi Rockets sui Lakers. Con un quarto quarto spaziale da 39 punti, i Mavericks espugnano 112-107 il parquet del Verizon Center di Washington. Preoccupazione in casa Wizards per le condizioni diche sigla 26 punti e 11 assist ma esce dal campo zoppicante per un problema al piede. I Celtics, infine, regolano 117-104 i Timberwolves con 27 punti del solito Isaiah Thomas.