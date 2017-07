Nba, Houston: super rinnovo per Harden, 228 milioni fino al 2023

James Harden ha deciso di continuare la sua esperienza in Nba negli Houston Rockets, prolungando il suo contratto fino al 2023 a una cifra record di 228 milioni. Il Barba, che la scorsa estate aveva già rinnovato il suo contratto con la squadra del Texas fino al 2020 per 59 milioni, ha deciso di allungare di altri tre anni la sua permanenza a Houston, che gli garantirà altri 169 milioni, per un totale di 228, cifra record per la storia del Nba.

Entusiasta il giocatore: “ Houston è casa mia - ha affermato Harden - Mr Alexander ( il proprietario) ha dimostrato di voler fare tutto quello che serve per vincere e io e i miei compagni ci impegneremo al massimo per lottare per il titolo”. Una buona notizia per gli Houston Rockets che, dopo aver ingaggiato un giocatore di primissimo piano come Chris Paul, puntano seriamente alla conquista del campionato Nba.