Nba, All Star Game 2017: roster completi, titolari e riserve

Sono finalmente completi i roster delle squadre che parteciperanno all'All Star Game di Nba il prossimo 19 febbraio a New Orleans. Sono infatti state rese note le 7 riserve per Conference, scelte attraverso le votazioni effettuate dai coach di tutte le franchigie. Ogni allenatore poteva indicare solo atleti provenienti dalla propria conference escludendo quelli della sua squadra. Tra le riserve di lusso spicca sicuramente il nome di Russell Westbrook dei Thunder (Mvp 2015 e 2016), escluso un po' a sorpresa dalle formazioni titolari. Tra le assenze più inattese spicca a Est quella di Joel Embiid di Philadelphia mentre a Ovest quella di Mike Conley di Memphis.

EASTERN CONFERENCE

Titolari: Irving (Cavs), DeRozan (Raptors); James (Cavs), Antetokounmpo (Bucks), Butler (Bulls)

Riserve: Thomas (Celtics), Wall (Wizards), George (Pacers), Love (Cavs), Millsap (Hawks), Lowry (Raptors), Walker (Hornets)