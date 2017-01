Nba, All Star Game 2017: i quintetti titolari, escluso Westbrook

L'attesa è finalmente terminata: l'Nba ha reso noto i nomi dei quintetti titolari che si sfideranno nel prossimo All Star Game, in programma il 19 febbraio a New Orleans. Scorrendo velocemente i nomi, balza immediatamente all'occhio l'esclusione di Russell Westbrook, il primo giocatore a viaggiare in tripla doppia di media da oltre 50 anni a questa parte. E così la squadra che rappresenterà l'Ovest sarà formata da Steph Curry (Golden State) e James Harden (Houston) sul perimetro, Kawhi Leonard (San Antonio), Kevin Durant (Golden State) e Anthony Davis (New Orleans) nella front-line.

Decisamente più annunciato, invece, il quintetto che difenderà i colori dell'Est con LeBron James (Cleveland) e il debuttante Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) a giocare vicino a canestro, con Kyrie Irving (Cleveland), DeMar DeRozan (Toronto) e Jimmy Butler (Chicago) sul perimetro. A decretare i 'Magnifici 10' è stato un mix di voti arrivato per il 50% dai fan e per l'altra parte dalle preferenze di giocatori e stampa. Westbrook scatterà dalla panchina e siamo certi che, quando verrà chiamato in causa, darà il meglio di sé per far cambiare idea a chi l'ha tenuto fuori dai titolari. In suo difesa è intervenuto il compagno nei Thunder, Enes Kanter che, senza mezzi giri di parole ha tuonato: "Finora Russell è andato 21 volte in tripla doppia, due in più rispetto a TUTTI gli All Star. Nessuno più di lui merita il posto da titolare".