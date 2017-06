Mercato Nba: Belinelli vola ad Atlanta, Howard agli Hornets

Termina dopo un solo anno l'avventura di Marco Belinelli con gli Hornets. L'azzurro giocherà la prossima stagione con la maglia degli Hawks. Il bolognese è stato inserito, insieme a Miles Plumlee e alla 41esima scelta nel draft di domani, nella trade che porta Dwight Howard a Charlotte. Per Beli si tratta della ottava maglia in carriera in 11 anni di Nba dopo quelle di Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento e Charlotte.

Il 31enne cestista di San Giovanni in Persiceto, con un contratto in scadenza nel 2018, ha giocato 74 partite nell'ultima stagione viaggiando a 10,5 punti di media. Gli Hornets hanno però mancato l'obiettivo playoff e, per migliorare la loro rosa, puntano su Howard, reduce da un'annata non entusiasmante ad Atlanta. Alla vigilia del draft ci sono state anche altre trattative. I Lakers si aggiudicano Brook Lopez, acquistato da Brooklyn insieme alla 27esima scelta in cambio di D'Angelo Russell (ancora non del tutto convincente). Dwyane Wade resta a Chicago esercitando l'opzione da 23,6 milioni di dollari per il 2017-18 prevista dal contratto con i Bulls firmato un anno fa.