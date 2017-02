LeBron James e Serena Williams in campo per l'uguaglianza

"Uguaglianza, ovunque". E' questo il messaggio del nuovo spot Nike che chiama in causa alcuni dei suoi più celebri atleti in un momento molto complicato per gli Stati Uniti dal punto di vista della parità tra le razze e i sessi dopo l'elezione a presidente di Donald Trump.

La tennista Serena Williams, i cestisti LeBron James e Kevin Durant, le campionesse olimpiche di atletica, Dalilah Muhammad e Gabby Douglas, la calciatrice Megan Rapinoe e il giocatore di football Victor Cruz sono i protagonisti di questo mini film diretto da Melina Matsoukas che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'uguaglianza: per fare ciò gli atleti in questione disegnano le linee dei diversi campi sportivi ovunque, per permettere a tutti di farne parte.

Lo spot, che vede anche la partecipazione dell'attore Michael B Jordan e della cantante Alicia Keys che interpreta "A Change Is Gonna Come" di Sam Cooke, si chiude con un messaggio: "Se possiamo essere uguali qui (sul campo), possiamo esserlo ovunque".