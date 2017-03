David Lee, il nuovo amore di Caroline Wozniacki

Dopo la cocente delusione della fine del rapporto col golfista Rory McIlroy, che l'aveva piantata ad un passo dal matrimonio, Caroline Wozniacki sembra aver ritrovato l'amore. La bionda tennista danese, nell'ultimo periodo fortificata dall'amicizia con Serena Williams e protagonista di scatti molto sensuali per il catalogo di costumi di Sports Illustrated, fa ora coppia con David Lee, cestista dei San Antonio Spurs.

I due vanno d'amore e d'accordo, Caroline a dicembre aveva fatto tappa a San Antonio nel centro di allenamento degli Spurs e aveva fatto un foto con Lee, oltre a Tony Parker e Gael Monfils, poi a San Valentino aveva postato un video su Snapchat in cui mostrava un mazzo di rose rosse e scriveva "Sono una ragazza fortunata, grazie David Lee", e di recente ha pubblicato uno scatto sui social in cui camminava di spalle al fianco di un gigante, Lee ovviamente, e commentava con la faccina con gli occhi a forma di cuore.

Ritrovato l'amore, ora la Wozniacki deve tornare ai vertici del tennis mondiale, lei che è stata numero 1: la danese ha vinto solo due tornei nel 2016, in autunno, a Tokyo e ad Hong Kong, mentre nel 2017 è ancora a boccia asciutta.

DAVID LEE WITH THE VALENTINE'S DAY ROSES FOR CAROLINE WOZNIACKI pic.twitter.com/LpUStqngc7