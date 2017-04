Basket, Ncaa: North Carolina campione, Gonzaga cade in finale

North Carolina si laurea campione della Ncaa battendo 71-65 Gonzaga nella finalissima andata in scena davanti ai 77mila tifosi dello University of Phoenix Stadium di Glendale, in Arizona. I Tar Heels mettono in bacheca il sesto titolo della loro storia e riscattano la clamorosa sconfitta di un anno fa subita sulla sirena da Villanova. Protagonista assoluto dell'incontro per North Carolina è l'Mvp delle Final Four, Joel Berry, autore di 22 punti.



va in scena una finale caratterizzata da molti errori e da numerosi interventi arbitrali: in tutto sono 44 i falli fischiati. Gli, che nel coaching staff hanno l'italianopartono col piede sull'acceleratore e si portano sul +7 (21-14) subendo però la parziale rimonta di: ivanno all'intervallo in vantaggio 35-32. Nella ripresa i Tar Heels provano a mettere la freccia siglando in apertura di secondo tempo un break di 8-0 ma ancora una volta la partita resta in equilibrio. Il match, a questo punto, diventa nervoso e spezzettato da diversi falli. A 2 minuti dalla sirena il punteggio è in parità (63-63) ma a far la differenza è il gioco da 3 punti di Jackson (16 punti totali) che affonda le speranze dei. Anon bastano i 15 messi a segno dadolorante nel finale per un problema alla caviglia.conquista il sesto titolo Ncaa della sua storia e al termine della gara(22 punti) viene nominatodelle