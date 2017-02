Nba: Westbrook stende i Blazers, Boston omaggia Pierce

Altra prestazione da urlo di Russell Westbrook che, con 42 punti, trascina gli Oklahoma City Thunder al successo sui Portland Trail Blazers (105-99). Vincono anche i Boston Celtics che piegano i Clippers: ma al di là del risultato finale (107-102) fa notizia l'ultima apparizione al TD Garden del grande ex Paul Pierce. Sorridono i Toronto Raptors che, grazie a una tripla doppia di Lowry, si impongono sul campo dei Brooklyn Nets (103-95).



Con 42 punti, 19 dei quali realizzati nel quarto periodo, e acclamato dai tifosi presenti alla Chesapeake Energy Arena al grido di "Mvp, Mvp", Russell Westbrook tocca quota 40 punti per l'ottava volta in stagione e aggiunge al suo score anche 8 assist e 4 rimbalzi: stavolta a inchinarsi sono i Blazers, battuti nonostante i 29 punti di un ottimo Lillard. Successo pesante per i Thunder che ora insidiano i Grizzlies al sesto posto in Western Conference.





Emozioni forti anche adove i tifosi deirendono omaggio a Paul, che gioca la sua ultima partita da avversario al, scende in campo nei primi cinque minuti e mette a segno una tripla prima di riaccomodarsi in panchina. La vittoria - la settima consecutiva - va aiche sfoderano il solito, protagonista con 28 punti. Brilla anche la stella diche, con una tripla doppia da, prende per mano ie li conduce al successo sul campo deicol punteggio di 103-95.